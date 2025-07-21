Валюты / UGI
UGI: UGI Corporation
33.11 USD 0.98 (2.87%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UGI за сегодня изменился на -2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.03, а максимальная — 34.00.
Следите за динамикой UGI Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.03 34.00
Годовой диапазон
23.14 37.42
- Предыдущее закрытие
- 34.09
- Open
- 34.00
- Bid
- 33.11
- Ask
- 33.41
- Low
- 33.03
- High
- 34.00
- Объем
- 3.745 K
- Дневное изменение
- -2.87%
- Месячное изменение
- -3.81%
- 6-месячное изменение
- -1.31%
- Годовое изменение
- 31.96%
