Devises / UGI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UGI: UGI Corporation
32.90 USD 0.10 (0.30%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UGI a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.84 et à un maximum de 33.16.
Suivez la dynamique UGI Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGI Nouvelles
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Here's Why UGI (UGI) is a Strong Value Stock
- UGI (UGI) Q3 EPS Beats by 90%
- UGI or ATO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UGI Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:UGI)
- UGI Corporation (UGI) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- UGI Q3 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Atmos Energy Q3 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y
- UGI Q3 2025 slides: Natural gas focus drives YTD growth, company eyes top-end guidance
- UGI (UGI) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why UGI (UGI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Spire Q3 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Northwest Natural (NWN) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Zacks.com featured highlights include Boyd Gaming, TE Connectivity, UGI, NetEase and Garmin
- National Fuel Gas Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Increase Y/Y
- 5 Stocks With a Strong Dividend Growth Track Record
- Cramer Says 'No' To This Auto Parts Provider, But 'Yes' To Another - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), AutoZone (NYSE:AZO)
- Should Value Investors Buy UGI (UGI) Stock?
- Rogers Communications Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jefferies raises UGI stock price target to $44 on midstream potential
- UGI Corporation (UGI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- UGI Utilities outlook revised to stable by Fitch, ratings affirmed
Range quotidien
32.84 33.16
Range Annuel
23.14 37.42
- Clôture Précédente
- 33.00
- Ouverture
- 32.99
- Bid
- 32.90
- Ask
- 33.20
- Plus Bas
- 32.84
- Plus Haut
- 33.16
- Volume
- 4.008 K
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- -4.42%
- Changement à 6 Mois
- -1.94%
- Changement Annuel
- 31.13%
20 septembre, samedi