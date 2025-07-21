货币 / UGI
UGI: UGI Corporation
32.97 USD 0.14 (0.42%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UGI汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点32.88和高点33.20进行交易。
关注UGI Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGI新闻
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Here's Why UGI (UGI) is a Strong Value Stock
- UGI (UGI) Q3 EPS Beats by 90%
- UGI or ATO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UGI Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:UGI)
- UGI Corporation (UGI) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- UGI Q3 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Atmos Energy Q3 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y
- UGI Q3 2025 slides: Natural gas focus drives YTD growth, company eyes top-end guidance
- UGI (UGI) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why UGI (UGI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Spire Q3 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Northwest Natural (NWN) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Zacks.com featured highlights include Boyd Gaming, TE Connectivity, UGI, NetEase and Garmin
- National Fuel Gas Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Increase Y/Y
- 5 Stocks With a Strong Dividend Growth Track Record
- Cramer Says 'No' To This Auto Parts Provider, But 'Yes' To Another - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), AutoZone (NYSE:AZO)
- Should Value Investors Buy UGI (UGI) Stock?
- Rogers Communications Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jefferies raises UGI stock price target to $44 on midstream potential
- UGI Corporation (UGI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- UGI Utilities outlook revised to stable by Fitch, ratings affirmed
- UGI stock hits 52-week high at 36.79 USD
日范围
32.88 33.20
年范围
23.14 37.42
- 前一天收盘价
- 33.11
- 开盘价
- 33.10
- 卖价
- 32.97
- 买价
- 33.27
- 最低价
- 32.88
- 最高价
- 33.20
- 交易量
- 775
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- -4.21%
- 6个月变化
- -1.73%
- 年变化
- 31.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值