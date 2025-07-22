통화 / UGI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UGI: UGI Corporation
32.90 USD 0.10 (0.30%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UGI 환율이 오늘 -0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.84이고 고가는 33.16이었습니다.
UGI Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGI News
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- 벤징가 ‘스톡 위스퍼’ 지수: UGI, 웰타워, 뉴몬트, 카바나 및 액손 엔터프라이즈
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Here's Why UGI (UGI) is a Strong Value Stock
- UGI (UGI) Q3 EPS Beats by 90%
- UGI or ATO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UGI Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:UGI)
- UGI Corporation (UGI) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- UGI Q3 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Atmos Energy Q3 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y
- UGI Q3 2025 slides: Natural gas focus drives YTD growth, company eyes top-end guidance
- UGI (UGI) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why UGI (UGI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Spire Q3 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Northwest Natural (NWN) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Zacks.com featured highlights include Boyd Gaming, TE Connectivity, UGI, NetEase and Garmin
- National Fuel Gas Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Increase Y/Y
- 5 Stocks With a Strong Dividend Growth Track Record
- Cramer Says 'No' To This Auto Parts Provider, But 'Yes' To Another - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), AutoZone (NYSE:AZO)
- Should Value Investors Buy UGI (UGI) Stock?
- Rogers Communications Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jefferies raises UGI stock price target to $44 on midstream potential
- UGI Corporation (UGI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
일일 변동 비율
32.84 33.16
년간 변동
23.14 37.42
- 이전 종가
- 33.00
- 시가
- 32.99
- Bid
- 32.90
- Ask
- 33.20
- 저가
- 32.84
- 고가
- 33.16
- 볼륨
- 4.008 K
- 일일 변동
- -0.30%
- 월 변동
- -4.42%
- 6개월 변동
- -1.94%
- 년간 변동율
- 31.13%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K