- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TXXI: BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Курс TXXI за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.18, а максимальная — 50.23.
Следите за динамикой BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TXXI сегодня?
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) сегодня оценивается на уровне 50.18. Инструмент торгуется в пределах 50.18 - 50.23, вчерашнее закрытие составило 50.04, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF?
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF в настоящее время оценивается в 50.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.92% и USD. Отслеживайте движения TXXI на графике в реальном времени.
Как купить акции TXXI?
Вы можете купить акции BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) по текущей цене 50.18. Ордера обычно размещаются около 50.18 или 50.48, тогда как 11 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TXXI?
Инвестирование в BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF предполагает учет годового диапазона 49.79 - 51.45 и текущей цены 50.18. Многие сравнивают 0.54% и -1.97% перед размещением ордеров на 50.18 или 50.48. Изучайте ежедневные изменения цены TXXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF?
Самая высокая цена BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) за последний год составила 51.45. Акции заметно колебались в пределах 49.79 - 51.45, сравнение с 50.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF?
Самая низкая цена BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) за год составила 49.79. Сравнение с текущими 50.18 и 49.79 - 51.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TXXI?
В прошлом BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.04 и -1.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.04
- Open
- 50.20
- Bid
- 50.18
- Ask
- 50.48
- Low
- 50.18
- High
- 50.23
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- -1.97%
- Годовое изменение
- -1.92%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%