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TXXI: BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF

50.18 USD 0.14 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TXXI за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.18, а максимальная — 50.23.

Следите за динамикой BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TXXI сегодня?

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) сегодня оценивается на уровне 50.18. Инструмент торгуется в пределах 50.18 - 50.23, вчерашнее закрытие составило 50.04, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF?

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF в настоящее время оценивается в 50.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.92% и USD. Отслеживайте движения TXXI на графике в реальном времени.

Как купить акции TXXI?

Вы можете купить акции BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) по текущей цене 50.18. Ордера обычно размещаются около 50.18 или 50.48, тогда как 11 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TXXI?

Инвестирование в BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF предполагает учет годового диапазона 49.79 - 51.45 и текущей цены 50.18. Многие сравнивают 0.54% и -1.97% перед размещением ордеров на 50.18 или 50.48. Изучайте ежедневные изменения цены TXXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF?

Самая высокая цена BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) за последний год составила 51.45. Акции заметно колебались в пределах 49.79 - 51.45, сравнение с 50.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF?

Самая низкая цена BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) за год составила 49.79. Сравнение с текущими 50.18 и 49.79 - 51.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TXXI?

В прошлом BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.04 и -1.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.18 50.23
Годовой диапазон
49.79 51.45
Предыдущее закрытие
50.04
Open
50.20
Bid
50.18
Ask
50.48
Low
50.18
High
50.23
Объем
11
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
-1.97%
Годовое изменение
-1.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%