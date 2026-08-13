TXXI: BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
今日TXXI汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点50.16和高点50.20进行交易。
关注BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TXXI股票今天的价格是多少？
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票今天的定价为50.16。它在50.16 - 50.20范围内交易，昨天的收盘价为50.18，交易量达到3。TXXI的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票是否支付股息？
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF目前的价值为50.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪TXXI走势。
如何购买TXXI股票？
您可以以50.16的当前价格购买BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票。订单通常设置在50.16或50.46附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注TXXI的实时图表更新。
如何投资TXXI股票？
投资BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF需要考虑年度范围49.79 - 51.45和当前价格50.16。许多人在以50.16或50.46下订单之前，会比较0.50%和。实时查看TXXI价格图表，了解每日变化。
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF的最高价格是51.45。在49.79 - 51.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF的绩效。
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票的最低价格是多少？
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF（TXXI）的最低价格为49.79。将其与当前的50.16和49.79 - 51.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TXXI股票是什么时候拆分的？
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.18和-1.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.18
- 开盘价
- 50.16
- 卖价
- 50.16
- 买价
- 50.46
- 最低价
- 50.16
- 最高价
- 50.20
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- -2.01%
- 年变化
- -1.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%