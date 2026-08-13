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TXXI: BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF

50.16 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TXXI汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点50.16和高点50.20进行交易。

关注BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TXXI股票今天的价格是多少？

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票今天的定价为50.16。它在50.16 - 50.20范围内交易，昨天的收盘价为50.18，交易量达到3。TXXI的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票是否支付股息？

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF目前的价值为50.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪TXXI走势。

如何购买TXXI股票？

您可以以50.16的当前价格购买BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票。订单通常设置在50.16或50.46附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注TXXI的实时图表更新。

如何投资TXXI股票？

投资BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF需要考虑年度范围49.79 - 51.45和当前价格50.16。许多人在以50.16或50.46下订单之前，会比较0.50%和。实时查看TXXI价格图表，了解每日变化。

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF的最高价格是51.45。在49.79 - 51.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF的绩效。

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票的最低价格是多少？

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF（TXXI）的最低价格为49.79。将其与当前的50.16和49.79 - 51.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TXXI股票是什么时候拆分的？

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.18和-1.95%中可见。

日范围
50.16 50.20
年范围
49.79 51.45
前一天收盘价
50.18
开盘价
50.16
卖价
50.16
买价
50.46
最低价
50.16
最高价
50.20
交易量
3
日变化
-0.04%
月变化
0.50%
6个月变化
-2.01%
年变化
-1.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%