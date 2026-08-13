TXXI股票今天的价格是多少？ BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票今天的定价为50.16。它在50.16 - 50.20范围内交易，昨天的收盘价为50.18，交易量达到3。TXXI的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票是否支付股息？ BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF目前的价值为50.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪TXXI走势。

如何购买TXXI股票？ 您可以以50.16的当前价格购买BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票。订单通常设置在50.16或50.46附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注TXXI的实时图表更新。

如何投资TXXI股票？ 投资BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF需要考虑年度范围49.79 - 51.45和当前价格50.16。许多人在以50.16或50.46下订单之前，会比较0.50%和。实时查看TXXI价格图表，了解每日变化。

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF的最高价格是51.45。在49.79 - 51.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF的绩效。

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF股票的最低价格是多少？ BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF（TXXI）的最低价格为49.79。将其与当前的50.16和49.79 - 51.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。