Валюты / TRMB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRMB: Trimble Inc
80.89 USD 0.12 (0.15%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRMB за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.46, а максимальная — 81.25.
Следите за динамикой Trimble Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRMB
- Trimble Inc. (TRMB) Presents at Piper Sandler Growth Frontiers Conference (Transcript)
- Trimble на конференции Piper Sandler: стратегический рост и трансформация
- Trimble at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and Transformation
- Trimble announces return of dimensions conference for November 2025
- Generac Up 39% in Three Months: Where Will the Stock Head From Here?
- GRC vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- AGCO Gains From Precision Ag Business Demand & Cost Control Efforts
- Trimble and Hyundai expand factory-ready 3D grade control option globally
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Trimble announces CFO retirement, names new executives
- GRC or TRMB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- What Makes Trimble Navigation (TRMB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Trimble stock reaches 52-week high at 86.93 USD
- Trimble (TRMB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Trimble Navigation (TRMB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trimble Q2 2025 slides: Revenue and EPS exceed guidance, full-year outlook raised
- Trimble soars 5% as Q2 results beat estimates, raises 2025 outlook
- Trimble earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Eaton to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Cathie Wood’s ARK buys SoFi, PagerDuty stock; sells Roku, Joby Aviation
- Trimble Navigation (TRMB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Why Trimble (TRMB) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
- RRX vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Trimble Inc stock hits 52-week high at 84.49 USD
Дневной диапазон
80.46 81.25
Годовой диапазон
52.91 86.42
- Предыдущее закрытие
- 81.01
- Open
- 80.90
- Bid
- 80.89
- Ask
- 81.19
- Low
- 80.46
- High
- 81.25
- Объем
- 2.188 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.60%
- 6-месячное изменение
- 24.20%
- Годовое изменение
- 30.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.