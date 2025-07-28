Devises / TRMB
TRMB: Trimble Inc
82.78 USD 1.12 (1.37%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TRMB a changé de 1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.51 et à un maximum de 83.12.
Suivez la dynamique Trimble Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TRMB Nouvelles
Range quotidien
81.51 83.12
Range Annuel
52.91 86.42
- Clôture Précédente
- 81.66
- Ouverture
- 82.47
- Bid
- 82.78
- Ask
- 83.08
- Plus Bas
- 81.51
- Plus Haut
- 83.12
- Volume
- 3.861 K
- Changement quotidien
- 1.37%
- Changement Mensuel
- 3.97%
- Changement à 6 Mois
- 27.10%
- Changement Annuel
- 33.99%
20 septembre, samedi