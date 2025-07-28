통화 / TRMB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TRMB: Trimble Inc
82.78 USD 1.12 (1.37%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRMB 환율이 오늘 1.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 81.51이고 고가는 83.12이었습니다.
Trimble Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRMB News
- GRC or TRMB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 1 Growth Stock to Buy Before the End of 2025
- Trimble Inc. (TRMB) Presents at Piper Sandler Growth Frontiers Conference (Transcript)
- 트림블, 파이퍼 샌들러 컨퍼런스 참가: 전략적 성장 및 전환
- Trimble at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and Transformation
- Trimble announces return of dimensions conference for November 2025
- Generac Up 39% in Three Months: Where Will the Stock Head From Here?
- GRC vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- AGCO Gains From Precision Ag Business Demand & Cost Control Efforts
- Trimble and Hyundai expand factory-ready 3D grade control option globally
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Trimble announces CFO retirement, names new executives
- GRC or TRMB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- What Makes Trimble Navigation (TRMB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Trimble stock reaches 52-week high at 86.93 USD
- Trimble (TRMB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Trimble Navigation (TRMB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trimble Q2 2025 slides: Revenue and EPS exceed guidance, full-year outlook raised
- Trimble soars 5% as Q2 results beat estimates, raises 2025 outlook
- Trimble earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Eaton to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Cathie Wood’s ARK buys SoFi, PagerDuty stock; sells Roku, Joby Aviation
- Trimble Navigation (TRMB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Why Trimble (TRMB) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
일일 변동 비율
81.51 83.12
년간 변동
52.91 86.42
- 이전 종가
- 81.66
- 시가
- 82.47
- Bid
- 82.78
- Ask
- 83.08
- 저가
- 81.51
- 고가
- 83.12
- 볼륨
- 3.861 K
- 일일 변동
- 1.37%
- 월 변동
- 3.97%
- 6개월 변동
- 27.10%
- 년간 변동율
- 33.99%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K