Валюты / TOL
TOL: Toll Brothers Inc
141.32 USD 0.34 (0.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TOL за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.26, а максимальная — 142.61.
Следите за динамикой Toll Brothers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TOL
Дневной диапазон
139.26 142.61
Годовой диапазон
86.67 169.52
- Предыдущее закрытие
- 141.66
- Open
- 142.13
- Bid
- 141.32
- Ask
- 141.62
- Low
- 139.26
- High
- 142.61
- Объем
- 3.087 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 3.93%
- 6-месячное изменение
- 32.58%
- Годовое изменение
- -8.64%
