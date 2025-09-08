Devises / TOL
TOL: Toll Brothers Inc
139.69 USD 0.16 (0.11%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TOL a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 137.00 et à un maximum de 141.32.
Suivez la dynamique Toll Brothers Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOL Nouvelles
Range quotidien
137.00 141.32
Range Annuel
86.67 169.52
- Clôture Précédente
- 139.85
- Ouverture
- 137.65
- Bid
- 139.69
- Ask
- 139.99
- Plus Bas
- 137.00
- Plus Haut
- 141.32
- Volume
- 4.400 K
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 2.73%
- Changement à 6 Mois
- 31.05%
- Changement Annuel
- -9.69%
20 septembre, samedi