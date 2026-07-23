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QMOM: Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

76.92 USD 0.18 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QMOM за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.92, а максимальная — 77.62.

Следите за динамикой Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QMOM сегодня?

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) сегодня оценивается на уровне 76.92. Инструмент торгуется в пределах 76.92 - 77.62, вчерашнее закрытие составило 77.10, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF в настоящее время оценивается в 76.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.53% и USD. Отслеживайте движения QMOM на графике в реальном времени.

Как купить акции QMOM?

Вы можете купить акции Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) по текущей цене 76.92. Ордера обычно размещаются около 76.92 или 77.22, тогда как 51 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QMOM?

Инвестирование в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 60.24 - 81.94 и текущей цены 76.92. Многие сравнивают 5.38% и 4.94% перед размещением ордеров на 76.92 или 77.22. Изучайте ежедневные изменения цены QMOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?

Самая высокая цена Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) за последний год составила 81.94. Акции заметно колебались в пределах 60.24 - 81.94, сравнение с 77.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?

Самая низкая цена Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) за год составила 60.24. Сравнение с текущими 76.92 и 60.24 - 81.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QMOM?

В прошлом Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.10 и 24.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.92 77.62
Годовой диапазон
60.24 81.94
Предыдущее закрытие
77.10
Open
77.33
Bid
76.92
Ask
77.22
Low
76.92
High
77.62
Объем
51
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
5.38%
6-месячное изменение
4.94%
Годовое изменение
24.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%