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QMOM: Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

76.69 USD 0.23 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QMOM汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点76.53和高点77.40进行交易。

关注Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QMOM新闻

常见问题解答

QMOM股票今天的价格是多少？

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF股票今天的定价为76.69。它在76.53 - 77.40范围内交易，昨天的收盘价为76.92，交易量达到28。QMOM的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF股票是否支付股息？

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF目前的价值为76.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.15%和USD。实时查看图表以跟踪QMOM走势。

如何购买QMOM股票？

您可以以76.69的当前价格购买Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF股票。订单通常设置在76.69或76.99附近，而28和-0.81%显示市场活动。立即关注QMOM的实时图表更新。

如何投资QMOM股票？

投资Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF需要考虑年度范围60.24 - 81.94和当前价格76.69。许多人在以76.69或76.99下订单之前，会比较5.07%和。实时查看QMOM价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF的最高价格是81.94。在60.24 - 81.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF的绩效。

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF（QMOM）的最低价格为60.24。将其与当前的76.69和60.24 - 81.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QMOM股票是什么时候拆分的？

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.92和24.15%中可见。

日范围
76.53 77.40
年范围
60.24 81.94
前一天收盘价
76.92
开盘价
77.32
卖价
76.69
买价
76.99
最低价
76.53
最高价
77.40
交易量
28
日变化
-0.30%
月变化
5.07%
6个月变化
4.62%
年变化
24.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%