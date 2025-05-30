КотировкиРазделы
Валюты / PRDO
Назад в Рынок акций США

PRDO: Perdoceo Education Corporation

35.13 USD 0.18 (0.52%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRDO за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.20, а максимальная — 35.40.

Следите за динамикой Perdoceo Education Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PRDO

Дневной диапазон
34.20 35.40
Годовой диапазон
20.55 35.40
Предыдущее закрытие
34.95
Open
34.64
Bid
35.13
Ask
35.43
Low
34.20
High
35.40
Объем
978
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
7.86%
6-месячное изменение
41.60%
Годовое изменение
57.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.