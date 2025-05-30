Валюты / PRDO
PRDO: Perdoceo Education Corporation
35.13 USD 0.18 (0.52%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRDO за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.20, а максимальная — 35.40.
Следите за динамикой Perdoceo Education Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
34.20 35.40
Годовой диапазон
20.55 35.40
- Предыдущее закрытие
- 34.95
- Open
- 34.64
- Bid
- 35.13
- Ask
- 35.43
- Low
- 34.20
- High
- 35.40
- Объем
- 978
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 7.86%
- 6-месячное изменение
- 41.60%
- Годовое изменение
- 57.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.