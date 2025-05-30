货币 / PRDO
PRDO: Perdoceo Education Corporation
35.11 USD 0.02 (0.06%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRDO汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.96和高点35.32进行交易。
关注Perdoceo Education Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
34.96 35.32
年范围
20.55 35.40
- 前一天收盘价
- 35.13
- 开盘价
- 35.04
- 卖价
- 35.11
- 买价
- 35.41
- 最低价
- 34.96
- 最高价
- 35.32
- 交易量
- 195
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 7.80%
- 6个月变化
- 41.52%
- 年变化
- 57.80%
