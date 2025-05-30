Valute / PRDO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PRDO: Perdoceo Education Corporation
34.94 USD 0.61 (1.72%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRDO ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.87 e ad un massimo di 35.90.
Segui le dinamiche di Perdoceo Education Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRDO News
- Should Value Investors Buy Perdoceo Education (PRDO) Stock?
- Perdoceo Education Corporation (PRDO) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Il titolo di Perdoceo Education Corp raggiunge il massimo di 52 settimane a 34,6 USD
- Perdoceo Education Corp stock hits 52-week high at 34.6 USD
- PRDO vs. UTI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Perdoceo Education (PRDO) This Year?
- 5 Top School Stocks to Buy in a Shifting Education Market
- Are Investors Undervaluing Perdoceo Education (PRDO) Right Now?
- Perdoceo Education: Growing Health Degree Enrolments Bode Well (PRDO)
- PRDO or LINC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Perdoceo Education: The Value Play In EdTech (NASDAQ:PRDO)
- Recent Price Trend in Perdoceo Education (PRDO) is Your Friend, Here's Why
- Is Perdoceo Education (PRDO) Stock Undervalued Right Now?
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Bassett Furniture Industries (BSET) This Year?
- Grab These 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Enhance Returns
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- PRDO vs. LRN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy American Public Education (APEI) Stock?
- Earnings call transcript: Perdoceo Education beats Q2 2025 forecasts
- Perdoceo Education (PRDO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Perdoceo Education shares surge 5.4% as Q2 earnings beat expectations
- Grand Canyon Education Stock: Asset-Light Model Still Has Room To Run (NASDAQ:LOPE)
- Perdoceo education SVP sells $160,350 in stock
- PRDO stock hits 52-week high, soaring to $33.54
Intervallo Giornaliero
34.87 35.90
Intervallo Annuale
20.55 35.90
- Chiusura Precedente
- 35.55
- Apertura
- 35.77
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- Minimo
- 34.87
- Massimo
- 35.90
- Volume
- 1.317 K
- Variazione giornaliera
- -1.72%
- Variazione Mensile
- 7.28%
- Variazione Semestrale
- 40.83%
- Variazione Annuale
- 57.03%
20 settembre, sabato