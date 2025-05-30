QuotazioniSezioni
Valute / PRDO
Tornare a Azioni

PRDO: Perdoceo Education Corporation

34.94 USD 0.61 (1.72%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRDO ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.87 e ad un massimo di 35.90.

Segui le dinamiche di Perdoceo Education Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRDO News

Intervallo Giornaliero
34.87 35.90
Intervallo Annuale
20.55 35.90
Chiusura Precedente
35.55
Apertura
35.77
Bid
34.94
Ask
35.24
Minimo
34.87
Massimo
35.90
Volume
1.317 K
Variazione giornaliera
-1.72%
Variazione Mensile
7.28%
Variazione Semestrale
40.83%
Variazione Annuale
57.03%
20 settembre, sabato