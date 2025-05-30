통화 / PRDO
PRDO: Perdoceo Education Corporation
34.94 USD 0.61 (1.72%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRDO 환율이 오늘 -1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.87이고 고가는 35.90이었습니다.
Perdoceo Education Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
34.87 35.90
년간 변동
20.55 35.90
- 이전 종가
- 35.55
- 시가
- 35.77
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- 저가
- 34.87
- 고가
- 35.90
- 볼륨
- 1.317 K
- 일일 변동
- -1.72%
- 월 변동
- 7.28%
- 6개월 변동
- 40.83%
- 년간 변동율
- 57.03%
20 9월, 토요일