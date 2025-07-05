Währungen / PRDO
PRDO: Perdoceo Education Corporation
35.55 USD 0.23 (0.65%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRDO hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.07 bis zu einem Hoch von 35.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perdoceo Education Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.07 35.77
Jahresspanne
20.55 35.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.32
- Eröffnung
- 35.30
- Bid
- 35.55
- Ask
- 35.85
- Tief
- 35.07
- Hoch
- 35.77
- Volumen
- 1.171 K
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- 9.15%
- 6-Monatsänderung
- 43.29%
- Jahresänderung
- 59.78%
