PRDO: Perdoceo Education Corporation

35.55 USD 0.23 (0.65%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRDO hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.07 bis zu einem Hoch von 35.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Perdoceo Education Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
35.07 35.77
Jahresspanne
20.55 35.77
Vorheriger Schlusskurs
35.32
Eröffnung
35.30
Bid
35.55
Ask
35.85
Tief
35.07
Hoch
35.77
Volumen
1.171 K
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
9.15%
6-Monatsänderung
43.29%
Jahresänderung
59.78%
