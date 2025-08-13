Валюты / PPL
PPL: PPL Corporation
35.50 USD 0.47 (1.31%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPL за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.48, а максимальная — 36.01.
Следите за динамикой PPL Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PPL
Дневной диапазон
35.48 36.01
Годовой диапазон
31.22 37.38
- Предыдущее закрытие
- 35.97
- Open
- 36.01
- Bid
- 35.50
- Ask
- 35.80
- Low
- 35.48
- High
- 36.01
- Объем
- 6.175 K
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- -2.45%
- 6-месячное изменение
- -1.50%
- Годовое изменение
- 7.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.