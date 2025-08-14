Dövizler / PPL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PPL: PPL Corporation
35.70 USD 0.12 (0.34%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PPL fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.37 ve Yüksek fiyatı olarak 35.83 aralığında işlem gördü.
PPL Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPL haberleri
- How Canada’s Haisla became the world’s first Indigenous LNG owners
- PPL (PPL) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Kanada enerji düzenleyicisi Alliance Pipeline anlaşmasını onayladı
- How Does a Constructive Regulatory Framework Aid PPL's Growth?
- Can CEG's Energy Efficiency Products Act as a Growth Catalyst?
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Can PPL's Solar Share Program Drive Both Growth & Customer Loyalty?
- PPL Gains 10.9% in a Year: How Should You Play the Stock?
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- How Is PPL Empowering Customers Through Energy Efficiency?
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Utility PPL Proves To Be A Growth Story With The Rise In Artificial Intelligence
- How Is PPL Using Digital Transformation to Improve Efficiency?
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- PPL vs. FirstEnergy: Which Utility Stock Powers Up Stronger Returns?
- PPL declares quarterly dividend of $0.2725 per share
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Can CEG's Diverse Power Generation Portfolio Aid Profitability?
- PPL stock hits 52-week high at 37.32 USD
- Can PPL's Diversified Fuel Mix Drive Growth & Decarbonization?
- MDU Resources Boosts Shareholder Value Through 7.7% Dividend Hike
- Eversource Benefits From Grid Upgrades & Clean Energy Expansion
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
Günlük aralık
35.37 35.83
Yıllık aralık
31.22 37.38
- Önceki kapanış
- 35.58
- Açılış
- 35.67
- Satış
- 35.70
- Alış
- 36.00
- Düşük
- 35.37
- Yüksek
- 35.83
- Hacim
- 4.334 K
- Günlük değişim
- 0.34%
- Aylık değişim
- -1.90%
- 6 aylık değişim
- -0.94%
- Yıllık değişim
- 7.85%
21 Eylül, Pazar