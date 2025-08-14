KurseKategorien
PPL: PPL Corporation

35.58 USD 0.03 (0.08%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PPL hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.21 bis zu einem Hoch von 35.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die PPL Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
35.21 35.77
Jahresspanne
31.22 37.38
Vorheriger Schlusskurs
35.61
Eröffnung
35.48
Bid
35.58
Ask
35.88
Tief
35.21
Hoch
35.77
Volumen
5.272 K
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
-2.23%
6-Monatsänderung
-1.28%
Jahresänderung
7.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K