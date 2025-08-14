Währungen / PPL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PPL: PPL Corporation
35.58 USD 0.03 (0.08%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPL hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.21 bis zu einem Hoch von 35.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die PPL Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPL News
- How Canada’s Haisla became the world’s first Indigenous LNG owners
- PPL (PPL) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Kanadische Energieregulierungsbehörde genehmigt Vergleich für Alliance Pipeline
- How Does a Constructive Regulatory Framework Aid PPL's Growth?
- Can CEG's Energy Efficiency Products Act as a Growth Catalyst?
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Can PPL's Solar Share Program Drive Both Growth & Customer Loyalty?
- PPL Gains 10.9% in a Year: How Should You Play the Stock?
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- How Is PPL Empowering Customers Through Energy Efficiency?
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Utility PPL Proves To Be A Growth Story With The Rise In Artificial Intelligence
- How Is PPL Using Digital Transformation to Improve Efficiency?
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- PPL vs. FirstEnergy: Which Utility Stock Powers Up Stronger Returns?
- PPL declares quarterly dividend of $0.2725 per share
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Can CEG's Diverse Power Generation Portfolio Aid Profitability?
- PPL stock hits 52-week high at 37.32 USD
- Can PPL's Diversified Fuel Mix Drive Growth & Decarbonization?
- MDU Resources Boosts Shareholder Value Through 7.7% Dividend Hike
- Eversource Benefits From Grid Upgrades & Clean Energy Expansion
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
Tagesspanne
35.21 35.77
Jahresspanne
31.22 37.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.61
- Eröffnung
- 35.48
- Bid
- 35.58
- Ask
- 35.88
- Tief
- 35.21
- Hoch
- 35.77
- Volumen
- 5.272 K
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -2.23%
- 6-Monatsänderung
- -1.28%
- Jahresänderung
- 7.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K