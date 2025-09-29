КотировкиРазделы
PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock

22.24 USD 0.03 (0.14%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PA за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.15, а максимальная — 22.24.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PA сегодня?

Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) сегодня оценивается на уровне 22.24. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 22.21, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock в настоящее время оценивается в 22.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.07% и USD. Отслеживайте движения PCG-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PA?

Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) по текущей цене 22.24. Ордера обычно размещаются около 22.24 или 22.54, тогда как 7 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PA?

Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 20.98 - 22.89 и текущей цены 22.24. Многие сравнивают 0.36% и -2.07% перед размещением ордеров на 22.24 или 22.54. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PA) за последний год составила 22.89. Акции заметно колебались в пределах 20.98 - 22.89, сравнение с 22.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PA) за год составила 20.98. Сравнение с текущими 22.24 и 20.98 - 22.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PA?

В прошлом Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.21 и -2.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.15 22.24
Годовой диапазон
20.98 22.89
Предыдущее закрытие
22.21
Open
22.18
Bid
22.24
Ask
22.54
Low
22.15
High
22.24
Объем
7
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-2.07%
Годовое изменение
-2.07%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.