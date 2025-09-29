- Обзор рынка
PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock
Курс PCG-PA за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.15, а максимальная — 22.24.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PA сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) сегодня оценивается на уровне 22.24. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 22.21, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock в настоящее время оценивается в 22.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.07% и USD. Отслеживайте движения PCG-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PA?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) по текущей цене 22.24. Ордера обычно размещаются около 22.24 или 22.54, тогда как 7 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PA?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 20.98 - 22.89 и текущей цены 22.24. Многие сравнивают 0.36% и -2.07% перед размещением ордеров на 22.24 или 22.54. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PA) за последний год составила 22.89. Акции заметно колебались в пределах 20.98 - 22.89, сравнение с 22.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PA) за год составила 20.98. Сравнение с текущими 22.24 и 20.98 - 22.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PA?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.21 и -2.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.21
- Open
- 22.18
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Low
- 22.15
- High
- 22.24
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -2.07%
- Годовое изменение
- -2.07%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%