PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock

22.24 USD 0.03 (0.14%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PA para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.15 e o mais alto foi 22.24.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PA hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) está avaliado em 22.24. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 22.21, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PA em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock está avaliado em 22.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.07% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PA?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) pelo preço atual 22.24. Ordens geralmente são executadas perto de 22.24 ou 22.54, enquanto 7 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PA?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 20.98 - 22.89 e o preço atual 22.24. Muitos comparam 0.36% e -2.07% antes de enviar ordens em 22.24 ou 22.54. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PA) no último ano foi 22.89. As ações oscilaram bastante dentro de 20.98 - 22.89, e a comparação com 22.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PA) no ano foi 20.98. A comparação com o preço atual 22.24 e 20.98 - 22.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PA?

No passado Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.21 e -2.07% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.15 22.24
Faixa anual
20.98 22.89
Fechamento anterior
22.21
Open
22.18
Bid
22.24
Ask
22.54
Low
22.15
High
22.24
Volume
7
Mudança diária
0.14%
Mudança mensal
0.36%
Mudança de 6 meses
-2.07%
Mudança anual
-2.07%
