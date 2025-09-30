- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock
A taxa do PCG-PA para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.15 e o mais alto foi 22.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PA hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) está avaliado em 22.24. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 22.21, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PA em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock está avaliado em 22.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.07% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PA?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) pelo preço atual 22.24. Ordens geralmente são executadas perto de 22.24 ou 22.54, enquanto 7 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PA?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 20.98 - 22.89 e o preço atual 22.24. Muitos comparam 0.36% e -2.07% antes de enviar ordens em 22.24 ou 22.54. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PA) no último ano foi 22.89. As ações oscilaram bastante dentro de 20.98 - 22.89, e a comparação com 22.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PA) no ano foi 20.98. A comparação com o preço atual 22.24 e 20.98 - 22.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PA?
No passado Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.21 e -2.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.21
- Open
- 22.18
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Low
- 22.15
- High
- 22.24
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- -2.07%
- Mudança anual
- -2.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4