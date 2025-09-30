- Panoramica
PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock
Il tasso di cambio PCG-PA ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.15 e ad un massimo di 22.24.
Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PA oggi?
Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock sono prezzate a 22.24. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 22.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock pagano dividendi?
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock è attualmente valutato a 22.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PA.
Come acquistare azioni PCG-PA?
Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock al prezzo attuale di 22.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.24 o 22.54, mentre 7 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PA?
Investire in Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 20.98 - 22.89 e il prezzo attuale 22.24. Molti confrontano 0.36% e -2.07% prima di effettuare ordini su 22.24 o 22.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 22.89. All'interno di 20.98 - 22.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PA) nel corso dell'anno è stato 20.98. Confrontandolo con gli attuali 22.24 e 20.98 - 22.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PA?
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.21 e -2.07%.
- Chiusura Precedente
- 22.21
- Apertura
- 22.18
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Minimo
- 22.15
- Massimo
- 22.24
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- -2.07%
- Variazione Annuale
- -2.07%
