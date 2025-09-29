PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock
今日PCG-PA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点22.15和高点22.24进行交易。
关注Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PCG-PA股票今天的价格是多少？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock股票今天的定价为22.24。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为22.21，交易量达到7。PCG-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock股票是否支付股息？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock目前的价值为22.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.07%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PA走势。
如何购买PCG-PA股票？
您可以以22.24的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock股票。订单通常设置在22.24或22.54附近，而7和0.27%显示市场活动。立即关注PCG-PA的实时图表更新。
如何投资PCG-PA股票？
投资Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock需要考虑年度范围20.98 - 22.89和当前价格22.24。许多人在以22.24或22.54下订单之前，会比较0.36%和。实时查看PCG-PA价格图表，了解每日变化。
PG&E Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是22.89。在20.98 - 22.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock的绩效。
PG&E Corp股票的最低价格是多少？
PG&E Corp（PCG-PA）的最低价格为20.98。将其与当前的22.24和20.98 - 22.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCG-PA股票是什么时候拆分的？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.21和-2.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.21
- 开盘价
- 22.18
- 卖价
- 22.24
- 买价
- 22.54
- 最低价
- 22.15
- 最高价
- 22.24
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- -2.07%
- 年变化
- -2.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值