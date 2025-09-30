KurseKategorien
PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock

22.24 USD 0.03 (0.14%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PA hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.15 bis zu einem Hoch von 22.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PA heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) notiert heute bei 22.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.21 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von PCG-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PA Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock wird derzeit mit 22.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) zum aktuellen Kurs von 22.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.24 oder 22.54 platziert, während 7 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 20.98 - 22.89 und der aktuelle Kurs 22.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und -2.07%, bevor sie Orders zu 22.24 oder 22.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.89. Innerhalb von 20.98 - 22.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.98. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.24 und der Spanne 20.98 - 22.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PA statt?

Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.21 und -2.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.15 22.24
Jahresspanne
20.98 22.89
Vorheriger Schlusskurs
22.21
Eröffnung
22.18
Bid
22.24
Ask
22.54
Tief
22.15
Hoch
22.24
Volumen
7
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
0.36%
6-Monatsänderung
-2.07%
Jahresänderung
-2.07%
