- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PA hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.15 bis zu einem Hoch von 22.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PA heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) notiert heute bei 22.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.21 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von PCG-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PA Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock wird derzeit mit 22.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) zum aktuellen Kurs von 22.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.24 oder 22.54 platziert, während 7 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 20.98 - 22.89 und der aktuelle Kurs 22.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und -2.07%, bevor sie Orders zu 22.24 oder 22.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.89. Innerhalb von 20.98 - 22.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.98. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.24 und der Spanne 20.98 - 22.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PA statt?
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.21 und -2.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.21
- Eröffnung
- 22.18
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Tief
- 22.15
- Hoch
- 22.24
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- -2.07%
- Jahresänderung
- -2.07%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4