PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock
PCG-PAの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり22.15の安値と22.24の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PCG-PA株の現在の価格は？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockの株価は本日22.24です。0.14%内で取引され、前日の終値は22.21、取引量は7に達しました。PCG-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockの株は配当を出しますか？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockの現在の価格は22.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.07%やUSDにも注目します。PCG-PAの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PA株を買う方法は？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockの株は現在22.24で購入可能です。注文は通常22.24または22.54付近で行われ、7や0.27%が市場の動きを示します。PCG-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PA株に投資する方法は？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockへの投資では、年間の値幅20.98 - 22.89と現在の22.24を考慮します。注文は多くの場合22.24や22.54で行われる前に、0.36%や-2.07%と比較されます。PCG-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は22.89でした。20.98 - 22.89内で株価は大きく変動し、22.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PA)の年間最安値は20.98でした。現在の22.24や20.98 - 22.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PAの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.21、-2.07%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.21
- 始値
- 22.18
- 買値
- 22.24
- 買値
- 22.54
- 安値
- 22.15
- 高値
- 22.24
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 0.36%
- 6ヶ月の変化
- -2.07%
- 1年の変化
- -2.07%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前