PCG-PA: Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock

22.24 USD 0.03 (0.14%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PCG-PA de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.15, mientras que el máximo ha alcanzado 22.24.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PA hoy?

Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) se evalúa hoy en 22.24. El instrumento se negocia dentro de 0.14%; el cierre de ayer ha sido 22.21 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock se evalúa actualmente en 22.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.07% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PCG-PA?

Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock (PCG-PA) al precio actual de 22.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.24 o 22.54, mientras que 7 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PCG-PA?

Invertir en Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 20.98 - 22.89 y el precio actual 22.24. Muchos comparan 0.36% y -2.07% antes de colocar órdenes en 22.24 o 22.54. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PA) en el último año ha sido 22.89. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.98 - 22.89, una comparación con 22.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PA) para el año ha sido 20.98. La comparación con los actuales 22.24 y 20.98 - 22.89 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PA?

En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 6% Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.21 y -2.07% después de las acciones corporativas.

Rango diario
22.15 22.24
Rango anual
20.98 22.89
Cierres anteriores
22.21
Open
22.18
Bid
22.24
Ask
22.54
Low
22.15
High
22.24
Volumen
7
Cambio diario
0.14%
Cambio mensual
0.36%
Cambio a 6 meses
-2.07%
Cambio anual
-2.07%
