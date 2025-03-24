Валюты / NXGL
NXGL: NexGel Inc
2.46 USD 0.11 (4.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXGL за сегодня изменился на -4.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.43, а максимальная — 2.65.
Следите за динамикой NexGel Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.43 2.65
Годовой диапазон
2.10 5.10
- Предыдущее закрытие
- 2.57
- Open
- 2.52
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Low
- 2.43
- High
- 2.65
- Объем
- 101
- Дневное изменение
- -4.28%
- Месячное изменение
- 4.24%
- 6-месячное изменение
- -18.00%
- Годовое изменение
- -3.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.