NXGL: NexGel Inc
2.60 USD 0.01 (0.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXGL ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.75.
Segui le dinamiche di NexGel Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.56 2.75
Intervallo Annuale
2.10 5.10
- Chiusura Precedente
- 2.59
- Apertura
- 2.58
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Minimo
- 2.56
- Massimo
- 2.75
- Volume
- 36
- Variazione giornaliera
- 0.39%
- Variazione Mensile
- 10.17%
- Variazione Semestrale
- -13.33%
- Variazione Annuale
- 1.56%
21 settembre, domenica