NC: NACCO Industries Inc
41.25 USD 0.19 (0.46%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NC за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.70, а максимальная — 41.49.
Следите за динамикой NACCO Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
40.70 41.49
Годовой диапазон
26.20 45.50
- Предыдущее закрытие
- 41.06
- Open
- 40.70
- Bid
- 41.25
- Ask
- 41.55
- Low
- 40.70
- High
- 41.49
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 7.03%
- 6-месячное изменение
- 21.32%
- Годовое изменение
- 47.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.