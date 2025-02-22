货币 / NC
NC: NACCO Industries Inc
42.94 USD 1.69 (4.10%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NC汇率已更改4.10%。当日，交易品种以低点42.02和高点43.49进行交易。
关注NACCO Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NC新闻
日范围
42.02 43.49
年范围
26.20 45.50
- 前一天收盘价
- 41.25
- 开盘价
- 42.57
- 卖价
- 42.94
- 买价
- 43.24
- 最低价
- 42.02
- 最高价
- 43.49
- 交易量
- 6
- 日变化
- 4.10%
- 月变化
- 11.42%
- 6个月变化
- 26.29%
- 年变化
- 53.36%
