통화 / NC
NC: NACCO Industries Inc
42.69 USD 0.35 (0.81%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NC 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.14이고 고가는 44.06이었습니다.
NACCO Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NC News
일일 변동 비율
42.14 44.06
년간 변동
26.20 45.50
- 이전 종가
- 43.04
- 시가
- 42.14
- Bid
- 42.69
- Ask
- 42.99
- 저가
- 42.14
- 고가
- 44.06
- 볼륨
- 8
- 일일 변동
- -0.81%
- 월 변동
- 10.77%
- 6개월 변동
- 25.56%
- 년간 변동율
- 52.46%
20 9월, 토요일