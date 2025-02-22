Dövizler / NC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NC: NACCO Industries Inc
42.69 USD 0.35 (0.81%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NC fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.14 ve Yüksek fiyatı olarak 44.06 aralığında işlem gördü.
NACCO Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NC haberleri
- NACCO Industries Stock: Trade War And Macroeconomic Uncertainty Threaten Profit (NYSE:NC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- NACCO Industries declares quarterly dividend of 25.25 cents
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- nacco industries announces board member resignation
- Keefe Bruyette maintains NACCO Outperform with $2,300 target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- NACCO Industries raises dividend by 11%
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Günlük aralık
42.14 44.06
Yıllık aralık
26.20 45.50
- Önceki kapanış
- 43.04
- Açılış
- 42.14
- Satış
- 42.69
- Alış
- 42.99
- Düşük
- 42.14
- Yüksek
- 44.06
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- -0.81%
- Aylık değişim
- 10.77%
- 6 aylık değişim
- 25.56%
- Yıllık değişim
- 52.46%
21 Eylül, Pazar