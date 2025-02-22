FiyatlarBölümler
Dövizler / NC
Geri dön - Hisse senetleri

NC: NACCO Industries Inc

42.69 USD 0.35 (0.81%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NC fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.14 ve Yüksek fiyatı olarak 44.06 aralığında işlem gördü.

NACCO Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NC haberleri

Günlük aralık
42.14 44.06
Yıllık aralık
26.20 45.50
Önceki kapanış
43.04
Açılış
42.14
Satış
42.69
Alış
42.99
Düşük
42.14
Yüksek
44.06
Hacim
8
Günlük değişim
-0.81%
Aylık değişim
10.77%
6 aylık değişim
25.56%
Yıllık değişim
52.46%
21 Eylül, Pazar