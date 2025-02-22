Währungen / NC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NC: NACCO Industries Inc
43.10 USD 0.06 (0.14%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NC hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.14 bis zu einem Hoch von 43.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die NACCO Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NC News
- NACCO Industries Stock: Trade War And Macroeconomic Uncertainty Threaten Profit (NYSE:NC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- NACCO Industries declares quarterly dividend of 25.25 cents
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- nacco industries announces board member resignation
- Keefe Bruyette maintains NACCO Outperform with $2,300 target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- NACCO Industries raises dividend by 11%
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
42.14 43.47
Jahresspanne
26.20 45.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.04
- Eröffnung
- 42.14
- Bid
- 43.10
- Ask
- 43.40
- Tief
- 42.14
- Hoch
- 43.47
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 11.83%
- 6-Monatsänderung
- 26.76%
- Jahresänderung
- 53.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K