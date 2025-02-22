Valute / NC
NC: NACCO Industries Inc
42.69 USD 0.35 (0.81%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NC ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.14 e ad un massimo di 44.06.
Segui le dinamiche di NACCO Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
42.14 44.06
Intervallo Annuale
26.20 45.50
- Chiusura Precedente
- 43.04
- Apertura
- 42.14
- Bid
- 42.69
- Ask
- 42.99
- Minimo
- 42.14
- Massimo
- 44.06
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.81%
- Variazione Mensile
- 10.77%
- Variazione Semestrale
- 25.56%
- Variazione Annuale
- 52.46%
21 settembre, domenica