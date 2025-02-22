QuotazioniSezioni
Valute / NC
Tornare a Azioni

NC: NACCO Industries Inc

42.69 USD 0.35 (0.81%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NC ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.14 e ad un massimo di 44.06.

Segui le dinamiche di NACCO Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NC News

Intervallo Giornaliero
42.14 44.06
Intervallo Annuale
26.20 45.50
Chiusura Precedente
43.04
Apertura
42.14
Bid
42.69
Ask
42.99
Minimo
42.14
Massimo
44.06
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.81%
Variazione Mensile
10.77%
Variazione Semestrale
25.56%
Variazione Annuale
52.46%
21 settembre, domenica