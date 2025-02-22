Moedas / NC
NC: NACCO Industries Inc
42.15 USD 0.90 (2.18%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NC para hoje mudou para 2.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.02 e o mais alto foi 43.49.
Veja a dinâmica do par de moedas NACCO Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
42.02 43.49
Faixa anual
26.20 45.50
- Fechamento anterior
- 41.25
- Open
- 42.57
- Bid
- 42.15
- Ask
- 42.45
- Low
- 42.02
- High
- 43.49
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 2.18%
- Mudança mensal
- 9.37%
- Mudança de 6 meses
- 23.97%
- Mudança anual
- 50.54%
