MLCO: Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Sha
9.64 USD 0.08 (0.82%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLCO за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.54, а максимальная — 9.76.
Следите за динамикой Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.54 9.76
Годовой диапазон
4.55 10.15
- Предыдущее закрытие
- 9.72
- Open
- 9.72
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Low
- 9.54
- High
- 9.76
- Объем
- 4.486 K
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- -1.73%
- 6-месячное изменение
- 81.54%
- Годовое изменение
- 23.59%
