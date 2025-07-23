Währungen / MLCO
MLCO: Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Sha
9.64 USD 0.15 (1.58%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLCO hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.47 bis zu einem Hoch von 9.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Sha-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLCO News
Tagesspanne
9.47 9.69
Jahresspanne
4.55 10.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.49
- Eröffnung
- 9.48
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Tief
- 9.47
- Hoch
- 9.69
- Volumen
- 4.228 K
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- -1.73%
- 6-Monatsänderung
- 81.54%
- Jahresänderung
- 23.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K