MKL: Markel Group Inc

1916.48 USD 10.77 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MKL за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1904.02, а максимальная — 1922.46.

Следите за динамикой Markel Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1904.02 1922.46
Годовой диапазон
1529.34 2075.91
Предыдущее закрытие
1927.25
Open
1922.07
Bid
1916.48
Ask
1916.78
Low
1904.02
High
1922.46
Объем
631
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
-1.62%
6-месячное изменение
2.49%
Годовое изменение
22.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.