Валюты / MKL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MKL: Markel Group Inc
1916.48 USD 10.77 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MKL за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1904.02, а максимальная — 1922.46.
Следите за динамикой Markel Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MKL
- Markel Group (MKL) Down 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Markel Taps Canada's Growth With Cyber, Tech and Fintech 360 Launch
- Markel Canada launches suite of cyber and tech insurance products
- Top Stock Reports for Alphabet, Exxon Mobil & AbbVie
- Markel Insurance appoints Alain Paris as VP, primary casualty leader
- Hagerty Stock: Reasonably Valued With Plenty Of Growth For The Next Five Years (NYSE:HGTY)
- Aon faces lawsuit over alleged fraud in credit insurance for start-ups - FT
- Markel: Still Undervalued While Insurance Performance Is Set To Improve (NYSE:MKL)
- MKL Outperforms Industry, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- 1 Reason to Buy MKL
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Hagerty Q2 2025 presentation: 18% revenue growth drives increased full-year outlook
- Hagerty beats revenue estimates, raises 2025 outlook
- Markel Group Inc. (MKL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Markel Group: Focus On Specialty Is Positive For The Long Term (NYSE:MKL)
- Markel's Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Rise Y/Y
- Markel Corp stock hits all-time high at 2070.37 USD
- Markel Group (MKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Markel earnings beat by $24.77, revenue fell short of estimates
- Markel to sell global reinsurance renewal rights to Nationwide
- Curious about Markel Group (MKL) Q2 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Worried About Inflation? Old Republic Offers Protection Through Growth And Dividends
- ITT (ITT) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Дневной диапазон
1904.02 1922.46
Годовой диапазон
1529.34 2075.91
- Предыдущее закрытие
- 1927.25
- Open
- 1922.07
- Bid
- 1916.48
- Ask
- 1916.78
- Low
- 1904.02
- High
- 1922.46
- Объем
- 631
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- -1.62%
- 6-месячное изменение
- 2.49%
- Годовое изменение
- 22.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.