Devises / MKL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MKL: Markel Group Inc
1937.88 USD 7.04 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MKL a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1933.66 et à un maximum de 1954.90.
Suivez la dynamique Markel Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKL Nouvelles
- Markel Group (MKL) Down 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Markel Taps Canada's Growth With Cyber, Tech and Fintech 360 Launch
- Markel Canada launches suite of cyber and tech insurance products
- Top Stock Reports for Alphabet, Exxon Mobil & AbbVie
- Markel Insurance appoints Alain Paris as VP, primary casualty leader
- Hagerty Stock: Reasonably Valued With Plenty Of Growth For The Next Five Years (NYSE:HGTY)
- Aon faces lawsuit over alleged fraud in credit insurance for start-ups - FT
- Markel: Still Undervalued While Insurance Performance Is Set To Improve (NYSE:MKL)
- MKL Outperforms Industry, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- 1 Reason to Buy MKL
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Hagerty Q2 2025 presentation: 18% revenue growth drives increased full-year outlook
- Hagerty beats revenue estimates, raises 2025 outlook
- Markel Group Inc. (MKL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Markel Group: Focus On Specialty Is Positive For The Long Term (NYSE:MKL)
- Markel's Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Rise Y/Y
- Markel Corp stock hits all-time high at 2070.37 USD
- Markel Group (MKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Markel earnings beat by $24.77, revenue fell short of estimates
- Markel to sell global reinsurance renewal rights to Nationwide
- Curious about Markel Group (MKL) Q2 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Worried About Inflation? Old Republic Offers Protection Through Growth And Dividends
- ITT (ITT) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Range quotidien
1933.66 1954.90
Range Annuel
1529.34 2075.91
- Clôture Précédente
- 1944.92
- Ouverture
- 1948.10
- Bid
- 1937.88
- Ask
- 1938.18
- Plus Bas
- 1933.66
- Plus Haut
- 1954.90
- Volume
- 516
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- -0.52%
- Changement à 6 Mois
- 3.63%
- Changement Annuel
- 23.43%
20 septembre, samedi