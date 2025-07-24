Währungen / MKL
MKL: Markel Group Inc
1944.92 USD 16.72 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MKL hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1933.08 bis zu einem Hoch von 1951.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Markel Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKL News
Tagesspanne
1933.08 1951.56
Jahresspanne
1529.34 2075.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 1928.20
- Eröffnung
- 1938.46
- Bid
- 1944.92
- Ask
- 1945.22
- Tief
- 1933.08
- Hoch
- 1951.56
- Volumen
- 373
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- -0.16%
- 6-Monatsänderung
- 4.01%
- Jahresänderung
- 23.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K