KurseKategorien
Währungen / MKL
Zurück zum Aktien

MKL: Markel Group Inc

1944.92 USD 16.72 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MKL hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1933.08 bis zu einem Hoch von 1951.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Markel Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKL News

Tagesspanne
1933.08 1951.56
Jahresspanne
1529.34 2075.91
Vorheriger Schlusskurs
1928.20
Eröffnung
1938.46
Bid
1944.92
Ask
1945.22
Tief
1933.08
Hoch
1951.56
Volumen
373
Tagesänderung
0.87%
Monatsänderung
-0.16%
6-Monatsänderung
4.01%
Jahresänderung
23.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K