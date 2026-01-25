Курс MGNR за сегодня изменился на 2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.89, а максимальная — 53.00.

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