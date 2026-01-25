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MGNR: American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour
Курс MGNR за сегодня изменился на 2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.89, а максимальная — 53.00.
Следите за динамикой American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGNR сегодня?
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour (MGNR) сегодня оценивается на уровне 52.82. Инструмент торгуется в пределах 51.89 - 53.00, вчерашнее закрытие составило 51.62, а торговый объем достиг 138. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour?
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour в настоящее время оценивается в 52.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.09% и USD. Отслеживайте движения MGNR на графике в реальном времени.
Как купить акции MGNR?
Вы можете купить акции American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour (MGNR) по текущей цене 52.82. Ордера обычно размещаются около 52.82 или 53.12, тогда как 138 и 1.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGNR?
Инвестирование в American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour предполагает учет годового диапазона 35.91 - 56.37 и текущей цены 52.82. Многие сравнивают 9.47% и -1.93% перед размещением ордеров на 52.82 или 53.12. Изучайте ежедневные изменения цены MGNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour?
Самая высокая цена American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour (MGNR) за последний год составила 56.37. Акции заметно колебались в пределах 35.91 - 56.37, сравнение с 51.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour?
Самая низкая цена American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour (MGNR) за год составила 35.91. Сравнение с текущими 52.82 и 35.91 - 56.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGNR?
В прошлом American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.62 и 47.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.62
- Open
- 51.89
- Bid
- 52.82
- Ask
- 53.12
- Low
- 51.89
- High
- 53.00
- Объем
- 138
- Дневное изменение
- 2.32%
- Месячное изменение
- 9.47%
- 6-месячное изменение
- -1.93%
- Годовое изменение
- 47.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%