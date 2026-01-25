MGNR: American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour
今日MGNR汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点52.45和高点53.03进行交易。
关注American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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MGNR新闻
常见问题解答
MGNR股票今天的价格是多少？
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票今天的定价为52.72。它在52.45 - 53.03范围内交易，昨天的收盘价为52.82，交易量达到165。MGNR的实时价格图表显示了这些更新。
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票是否支付股息？
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour目前的价值为52.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.81%和USD。实时查看图表以跟踪MGNR走势。
如何购买MGNR股票？
您可以以52.72的当前价格购买American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票。订单通常设置在52.72或53.02附近，而165和-0.43%显示市场活动。立即关注MGNR的实时图表更新。
如何投资MGNR股票？
投资American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour需要考虑年度范围35.91 - 56.37和当前价格52.72。许多人在以52.72或53.02下订单之前，会比较9.26%和。实时查看MGNR价格图表，了解每日变化。
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票的最高价格是多少？
在过去一年中，American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour的最高价格是56.37。在35.91 - 56.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour的绩效。
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票的最低价格是多少？
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour（MGNR）的最低价格为35.91。将其与当前的52.72和35.91 - 56.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MGNR股票是什么时候拆分的？
American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.82和46.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.82
- 开盘价
- 52.95
- 卖价
- 52.72
- 买价
- 53.02
- 最低价
- 52.45
- 最高价
- 53.03
- 交易量
- 165
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 9.26%
- 6个月变化
- -2.12%
- 年变化
- 46.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%