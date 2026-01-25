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MGNR: American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour

52.72 USD 0.10 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MGNR汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点52.45和高点53.03进行交易。

关注American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGNR新闻

常见问题解答

MGNR股票今天的价格是多少？

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票今天的定价为52.72。它在52.45 - 53.03范围内交易，昨天的收盘价为52.82，交易量达到165。MGNR的实时价格图表显示了这些更新。

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票是否支付股息？

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour目前的价值为52.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.81%和USD。实时查看图表以跟踪MGNR走势。

如何购买MGNR股票？

您可以以52.72的当前价格购买American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票。订单通常设置在52.72或53.02附近，而165和-0.43%显示市场活动。立即关注MGNR的实时图表更新。

如何投资MGNR股票？

投资American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour需要考虑年度范围35.91 - 56.37和当前价格52.72。许多人在以52.72或53.02下订单之前，会比较9.26%和。实时查看MGNR价格图表，了解每日变化。

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour的最高价格是56.37。在35.91 - 56.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour的绩效。

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour股票的最低价格是多少？

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour（MGNR）的最低价格为35.91。将其与当前的52.72和35.91 - 56.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGNR股票是什么时候拆分的？

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resour历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.82和46.81%中可见。

日范围
52.45 53.03
年范围
35.91 56.37
前一天收盘价
52.82
开盘价
52.95
卖价
52.72
买价
53.02
最低价
52.45
最高价
53.03
交易量
165
日变化
-0.19%
月变化
9.26%
6个月变化
-2.12%
年变化
46.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%