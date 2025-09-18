KurseKategorien
META: Meta Platforms Inc - Class A

780.25 USD 4.54 (0.59%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von META hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 773.36 bis zu einem Hoch von 788.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Meta Platforms Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
773.36 788.78
Jahresspanne
479.80 796.24
Vorheriger Schlusskurs
775.71
Eröffnung
780.74
Bid
780.25
Ask
780.55
Tief
773.36
Hoch
788.78
Volumen
22.606 K
Tagesänderung
0.59%
Monatsänderung
7.47%
6-Monatsänderung
36.68%
Jahresänderung
34.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K