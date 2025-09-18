Währungen / META
META: Meta Platforms Inc - Class A
780.25 USD 4.54 (0.59%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von META hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 773.36 bis zu einem Hoch von 788.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Meta Platforms Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Stock Trader Pro ist ein automatischer Handelsberater, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Auf der Grundlage einer vom Autor entwickelten Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es versucht, Markttiefs zu erkennen, indem es in Wellen handelt und mehrere Zeitrahmen überwacht, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu find
Platinum Candle Indicator
Rennan Lima
4.8 (5)
Dieser Indikator zeigt farbige Kerzen an, wenn die Preise im Verhältnis zu ihren Durchschnittswerten stark verzerrt sind. Ein guter Zeitpunkt für einen Kauf ist nach dem Schließen einer Silberkerze zu sehen. Das Muster wird zuverlässiger, wenn der Kauf eröffnet wird, wenn der Preis der Kerze nach der Silberkerze über dem Höchstpreis der Silberkerze liegt. Ein guter Zeitpunkt für einen Verkauf ist nach dem Schließen einer rosa Kerze zu erkennen. Das Muster wird zuverlässiger, wenn der Verkauf
FREE
Volatility Index Indicator
Rennan Lima
5 (8)
Dieser Indikator verwendet die historische Volatilität und einen gleitenden 21-Perioden-Durchschnitt, um die Preisverzerrung im Verhältnis zum Durchschnitt zu definieren. Die Berechnung der historischen Volatilität basiert auf dem Buch (Odds: The Key to 90% Winners) von Don Fishback. Ein Volatilitätsindex mit einem Wert von mehr als 30 kann darauf hinweisen, dass der Preis von seinem fairen Preis verzerrt ist. FRAGEN ZUR INSTALLATION VON PRODUKTEN BEI META TRADER Unter diesen Links finden
FREE
Orders History Report
Rennan Lima
5 (3)
Dieses Skript erstellt einen Bericht mit allen historischen Aufträgen im CSV-Format. Der Bericht ist nützlich für diejenigen, die mehrere EAs mit unterschiedlichen magischen Nummern im selben Konto betreiben. Sie können einige Filter definieren, um Ihren Bericht über die Auftragshistorie zu erstellen: 1) Anfangsdatum für Vermögenswerte in der Auftragshistorie. 2) Enddatum für Vermögenswerte in der Auftragshistorie. 3) Name des Vermögenswerts. 4) Magische Nummer der Aufträge. 5) Saldo/Kosten hin
FREE
Keltner Enhanced
David Ben Svaiter
Keltner-Enhanced verbessert die Genauigkeit und Lesbarkeit von Keltner-Kanälen mit vielen Optionen für deren Anpassung und fünf weiteren Preisberechnungen über die META-Standardwerte hinaus. Der Keltner-E-Indikator ist ein bandförmiger Indikator, ähnlich wie Bollinger Bänder und Moving Average Envelopes. Er besteht aus einer oberen Hüllkurve oberhalb einer Mittellinie und einer unteren Hüllkurve unterhalb der Mittellinie. Die wichtigsten Ereignisse, auf die man bei der Verwendung von Keltner
FREE
Platinum Candle Alert
Rennan Lima
5 (1)
Dieser Roboter sendet App-Benachrichtigungen, die auf den Regeln des Platin-Kerzen-Indikators basieren. Der Platin-Kerzen-Indikator zeigt farbige Kerzen an, wenn die Preise im Verhältnis zu ihren Durchschnittswerten stark verzerrt sind. Beispiel für eine App-Nachricht zum Verkauf: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Beispiel für eine App-Nachricht zum Kaufen: [EURUSD][M15] PLATIN ZU KAUFEN 11:45. Es werden auch Nachrichten für mehrere Zeitrahmen gesendet: [SPX][M15] PLATINUM TO BUY 11:45; [EURUS
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Dieser Roboter sendet Telegramm-Benachrichtigungen, die auf den Färbungsregeln des PLATINUM-Kerzenindikators basieren. Beispielnachricht für den Verkauf von Assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Beispielnachricht für den Kauf von Vermögenswerten : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Um Telegram-Benachrichtigungen zu aktivieren , müssen Sie einen Telegram-Bot erstellen, den Bot-API-Schlüssel erhalten und auch Ihre persönliche Telegram-Chat-ID erhalten. Es ist nicht möglich, Nachrichten
FREE
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Dies ist ein tabellenbasierter Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Indikator zur Erkennung von Candlestick-Mustern mit 46 Mustern für META TRADER 5. Jede Formation hat ein eigenes Bild zur leichteren Erkennung. Hier finden Sie die beliebtesten Formationen wie "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" oder Doji - wie Kerzen. Sehen Sie sich die vollständige Liste der Muster auf meinen Screenshots unten an. Außerdem können Sie nicht nur alle bärischen oder bullischen Muster aus der Einga
