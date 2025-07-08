Валюты / MAMA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MAMA: Mama's Creations Inc
9.94 USD 0.20 (2.05%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAMA за сегодня изменился на 2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.61, а максимальная — 9.96.
Следите за динамикой Mama's Creations Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MAMA
- Mama’s Creations Is Making Progress Toward Justifying The Stock’s High P/E (NASDAQ:MAMA)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Mama's Creations Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 24% Y/Y
- Mama's Creations (MAMA) Q2 2026 Earnings Transcript
- Mama’s Creations Q1 FY26 presentation slides: Margin improvement drives profitability amid expansion
- Mama's Creations, Inc. (MAMA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Mama’s Creations earnings beat, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Mama’s Creations Q2 2025 sees strong revenue growth
- Mama's Creations Sales Rise 24 Percent
- Mama's Creations Revenue Jumps 24% in Q2
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Mama’s Creations stock price target raised to $11 by Craig-Hallum
- Mama's Creations, Inc. (MAMA) Surges 14.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Mama's Creations Stock: A Great Move That Still Doesn't Justify This Price (NASDAQ:MAMA)
- Brown-Forman B (BF.B) Q1 Earnings Miss Estimates
- Smucker (SJM) Misses Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Is Ahold (ADRNY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 3 Top Stocks
- Zacks.com featured highlights include Mama's Creations, Bassett Furniture Industries and Amarin
- 3 Strong Buy Breakout Stocks for Explosive Returns
- Recent Price Trend in Mama's Creations, Inc. (MAMA) is Your Friend, Here's Why
- Mama’s Creations: Cooking With Momentum, Served With Valuation Risk
- Mama’s Creations elects directors and ratifies auditor at annual meeting
MAMA на Форуме Сообщества
- MAMA. Ошибка в расчетах? (56)
- Индикаторы: MAMA (9)
- Советники: Exp_MAMA (7)
- Индикаторы: MAMA + FAMA Multi Timeframe (6)
- Индикаторы: MAMA + FAMA (4)
- Nuzen programist Rinok FORTS MT5 platforma (1)
- Индикаторы: Semaphore MAMA (1)
- Индикаторы: MAMA_HTF
- Индикаторы: MAMASign
- Индикаторы: MAMA + FAMA Oscillator
Дневной диапазон
9.61 9.96
Годовой диапазон
5.50 9.97
- Предыдущее закрытие
- 9.74
- Open
- 9.77
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Low
- 9.61
- High
- 9.96
- Объем
- 498
- Дневное изменение
- 2.05%
- Месячное изменение
- 21.52%
- 6-месячное изменение
- 55.31%
- Годовое изменение
- 35.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.