MAMA: Mama's Creations Inc

10.70 USD 0.22 (2.10%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MAMA fiyatı bugün 2.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.53 ve Yüksek fiyatı olarak 10.89 aralığında işlem gördü.

Mama's Creations Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.53 10.89
Yıllık aralık
5.50 10.89
Önceki kapanış
10.48
Açılış
10.53
Satış
10.70
Alış
11.00
Düşük
10.53
Yüksek
10.89
Hacim
1.727 K
Günlük değişim
2.10%
Aylık değişim
30.81%
6 aylık değişim
67.19%
Yıllık değişim
46.37%
21 Eylül, Pazar