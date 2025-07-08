Valute / MAMA
MAMA: Mama's Creations Inc
10.70 USD 0.22 (2.10%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAMA ha avuto una variazione del 2.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.53 e ad un massimo di 10.89.
Segui le dinamiche di Mama's Creations Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MAMA News
MAMA on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
10.53 10.89
Intervallo Annuale
5.50 10.89
- Chiusura Precedente
- 10.48
- Apertura
- 10.53
- Bid
- 10.70
- Ask
- 11.00
- Minimo
- 10.53
- Massimo
- 10.89
- Volume
- 1.727 K
- Variazione giornaliera
- 2.10%
- Variazione Mensile
- 30.81%
- Variazione Semestrale
- 67.19%
- Variazione Annuale
- 46.37%
21 settembre, domenica