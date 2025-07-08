QuotazioniSezioni
MAMA: Mama's Creations Inc

10.70 USD 0.22 (2.10%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MAMA ha avuto una variazione del 2.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.53 e ad un massimo di 10.89.

Segui le dinamiche di Mama's Creations Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.53 10.89
Intervallo Annuale
5.50 10.89
Chiusura Precedente
10.48
Apertura
10.53
Bid
10.70
Ask
11.00
Minimo
10.53
Massimo
10.89
Volume
1.727 K
Variazione giornaliera
2.10%
Variazione Mensile
30.81%
Variazione Semestrale
67.19%
Variazione Annuale
46.37%
