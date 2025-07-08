货币 / MAMA
MAMA: Mama's Creations Inc
10.05 USD 0.11 (1.11%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MAMA汇率已更改1.11%。当日，交易品种以低点9.89和高点10.06进行交易。
关注Mama's Creations Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.89 10.06
年范围
5.50 10.21
- 前一天收盘价
- 9.94
- 开盘价
- 10.00
- 卖价
- 10.05
- 买价
- 10.35
- 最低价
- 9.89
- 最高价
- 10.06
- 交易量
- 249
- 日变化
- 1.11%
- 月变化
- 22.86%
- 6个月变化
- 57.03%
- 年变化
- 37.48%
