LAW: CS Disco Inc
5.99 USD 0.07 (1.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAW за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.94, а максимальная — 6.07.
Следите за динамикой CS Disco Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LAW
- A 90-year-old Supreme Court precedent protecting Fed independence is on its deathbed
- Fastly (FSLY) Soars 13.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Luigi Mangione's terrorism charges were just dismissed. He still faces a second-degree murder charge.
- Feds tell judge that Charlie Javice should spend 12 years in prison for defrauding JPMorgan Chase
- Diddy hopes some of his former escorts will help him at sentencing
- NY May Need to Decouple to Avoid Federal Tax Law Hit
- Mortgage regulator Bill Pulte has posted at least 13 agency orders on his personal X account
- Vietnam Aims to Meet MSCI’s Market Upgrade Criteria by 2030
- The US could owe $1 trillion should the Supreme Court strike down emergency tariffs
- Vietnam Accelerates IPOs, Enables Higher Foreign Stock Ownership
- Charlie Javice takes 'full responsibility,' asks for mercy ahead of JPMorgan Chase fraud sentencing
- Tricolor’s Sudden Downfall Renews Fear of Subprime Consumer Pain
- Muni Market Grows at Record Pace, Hitting $400 Billion This Year
- I Wasn’t Sure I Wanted Anthropic to Pay Me for My Books—I Do Now
- Sam Altman is fighting to depose Elon Musk's wealth manager and Shivon Zilis
- Bolivia Raises $589 Million Against Future Gold Deliveries
- What Jeffrey Epstein's birthday book tells us about his Wall Street origins
- Frank founder Charlie Javice cites fertility struggles, Holocaust-surviving grandmother, in bid for no prison
- EU Opens Talks on Carbon Credits to Win Deal on Key Climate Goal
- Indonesia’s New Finance Chief Vows to Follow 3% Deficit-Cap Law
- Here's what 8 business titans told Jeffrey Epstein in his birthday book
- Jane Street Faces Off With India Market Regulator in Court
- September is a big month for Luigi Mangione
- China Probes Former Chair of Securities Regulator Yi, CCTV Says
Дневной диапазон
5.94 6.07
Годовой диапазон
3.31 6.64
- Предыдущее закрытие
- 6.06
- Open
- 6.06
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.94
- High
- 6.07
- Объем
- 209
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 11.75%
- 6-месячное изменение
- 48.64%
- Годовое изменение
- 3.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.